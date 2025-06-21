Манчестер Сити готовится к жизни после Пепа Гвардиолы, контракт которого завершается летом 2027 года. Как сообщает Football Transfers, приоритетным кандидатом на замену испанскому специалисту является Сеск Фабрегас — нынешний главный тренер и совладелец итальянского клуба Комо.

Фабрегас возглавил Комо в 2024 году и уже в дебютном сезоне вывел команду в Серию А. Более того, коллектив уверенно закрепился в элите, финишировав 10-м в сезоне 2024/25. Его игровая философия, акцент на развитие игроков и способность адаптировать тактику вызвали интерес со стороны ряда топ-клубов — в частности Интера, Вольфсбурга, Барселоны и Байера Леверкузен.

Сам Фабрегас не скрывает: многое в тренерском подходе он перенял от Пепа Гвардиолы, под руководством которого играл за Барселону в сезоне 2011/12.

«Пеп всегда изучал соперника, знал, что они могут делать, и предлагал решения», — вспоминает Фабрегас. — «Это был ключ к доминированию. Именно этот анализ и подход я стараюсь передать своим игрокам».

Несмотря на слухи об интересе других клубов, Сеск остается предан Комо. Он неоднократно подчеркивал, что видит свою миссию в долгосрочном развитии клуба. Его контракт действует до лета 2028 года, так что потенциальный переход в Манчестер Сити потребует денег.