41-летний президент Кудривки Роман Солодаренко заявил о желании дебютировать в украинской Премьер-лиге в качестве футболиста.

Учился я хорошо, окончил школу с золотой медалью. Всё время грезил футболом. Поэтому, наверное, всё, что сейчас происходит — это мечты как раз моего детства.

Планирую ещё вернуться на футбольные поля — именно в составе профессиональной Кудривки. Играл на позиции защитника, в последнее время играл на позиции нападающего. Кстати, в 2021 году стал лучшим нападающим и бомбардиром Кудривки в Кубке Черниговской области.

Мы 20 лет шли к профессиональному статусу. Ещё в далёком 2006 году начали с обычной сельской команды на чемпионат района, а дальше постепенно с каждым годом двигались к профессиональному уровню.