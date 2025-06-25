Главный тренер Василий Баранов рассказал о кадровой ситуации в команде после сенсационного выхода в украинскую Премьер-лигу. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

После отпуска всегда хочется поработать с желанием и хорошим настроением независимо от уровня соревнований, в которых участвует команда. Конечно, УПЛ – это уже другой уровень, но, если ты любишь футбол, то все мысли только о желании играть и тренироваться. Меня нисколько не пугает Премьер-лига. Понятно, что это что-то новое для нашего клуба, это нужно попробовать, но никакого страха нет.

Постараемся усилить все звенья. Для вливания новой крови нужно 5 – 6 новичков. Но это не просто так, это должно быть усиление и создание конкуренции. Чтобы попасть в Кудривку, они должны быть сильнее существующих игроков.

Мы только вышли и все понимают, что нам нужно закрепиться. Задача минимум – остаться в УПЛ. Каждый матч мы будем биться за победу, амбиции есть. У нас 40-50% игроков с опытом игры в Премьер-лиге.