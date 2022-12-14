А как же финал? Месси признался, что сборная Аргентины уже была уставшей перед матчем с Хорватией

Лионель Месси / Фото - AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча полуфинала чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0). Слова футболиста передает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Мы знали, что хорваты будут много владеть мячом, потому что у них очень хорошие игроки в центре поля. Но мы хорошо подготовились к матчу. В Хорватии очень умная команда, футболисты умеют читать каждый момент матча. Скалони это и говорил о них: они умеют страдать, когда приходится, и владеют мячом, когда нужно.

Я не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира. Пока что я им наслаждаюсь. Наша сборная знает, кто мы, потому просили людей верить в нас. Мы знали, что не являемся топ-кандидатами на победу, но не собираемся никому ничего просто так отдавать. Демонстрировали это от матча к матчу.

Мы пережили тяжелые ситуации. Я наслаждаюсь пребыванием со всеми этими людьми и аргентинцами. Это безумно. Я испытываю много эмоций, для меня очень увлекательно видеть все это. Нас ждет последняя игра, это то, чего мы хотели. Аргентина снова в финале. Наслаждайтесь!