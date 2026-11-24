Александрия наконец победила и воспользовалась ничьей в центральном матче 17-го тура Первой лиги. Чернигов и Агробизнес доиграли перенесенный матч.
Обзор всех поединков выходных
В Первой лиге Украины завершился насыщенный игровой уик-энд. Команды провели все запланированные матчи 17-го тура, а также сыграли перенесенный поединок 13-го тура между Агробизнесом и ФК Чернигов. По итогам этих встреч в верхней части турнирной таблицы произошли важные изменения: Агробизнес воспользовался ошибками конкурентов и вышел на единоличное первое место.
Пятница, 20 ноября
Программу 17-го тура открыл центральный матч между Фениксом-Мариуполь и Агробизнесом. До очной встречи обе команды находились среди лидеров чемпионата, поэтому результат мог непосредственно повлиять на распределение позиций в верхней части таблицы.
Несмотря на статус поединка, зрители не увидели большого количества опасных моментов. Соперники действовали осторожно, много боролись за мяч в центральной части поля и не спешили необдуманно раскрываться. Лучшая возможность в первом тайме возникла после удара Кристина, однако мяч прошел мимо ворот.
После перерыва команды еще больше сосредоточились на надежной игре в обороне. Ударов в створ ворот было немного, а вратари по большей части оставались без серьезной работы. В итоге встреча завершилась без забитых мячей, а Феникс-Мариуполь и Агробизнес получили по одному очку.
Первая лига, 17-й тур
Феникс-Мариуполь – Агробизнес 0:0
Суббота, 21 ноября
На следующий день состоялись сразу четыре матча 17-го тура. В одном из них Колос-2 принимал Викторию. Гости открыли счет уже на восьмой минуте — отличился Владислав Хамелюк. Однако еще до перерыва хозяева смогли отыграться: на 34-й минуте Иван Мельниченко установил окончательный счет — 1:1.
Ничья не позволила Виктории единолично возглавить турнирную таблицу. Сумская команда упустила возможность воспользоваться потерей очков другими конкурентами и осталась среди претендентов на первое место.
Локомотив в Киеве встречался с Прикарпатьем-Благо. Первый тайм завершился без голов, а судьба матча была решена после перерыва. На 58-й минуте Богдан Мордас воспользовался своей возможностью и забил победный мяч для столичной команды.
Для Прикарпатья-Благо это поражение стало особенно неприятным, так как оно оказалось 300-м в истории выступлений клуба в Первой лиге Украины.
В параллельной встрече Полесье-2 одержало домашнюю победу над Ингульцом. Житомиряне мощно провели первый тайм и еще до перерыва создали комфортное преимущество. На 12-й минуте счет открыл Иванов, а на 25-й минуте Бабич удвоил преимущество хозяев. Во второй половине игры Ингулец не смог переломить ход встречи, так что Полесье-2 довело матч до победы со счетом 2:0.
Самым результативным матчем субботней программы стало противостояние Куликов-Билка и ФК Чернигов. Хозяева забили пять мячей и не позволили сопернику ответить хотя бы однимголом.
Счет был открыт уже на пятой минуте – отличился Виталий Патуляк. После перерыва Куликов-Билка продолжил доминировать. Патуляк забил второй раз на 58-й минуте, а еще через несколько минут Галадей довел преимущество команды до трех мячей. На 60-й минуте отличился Копыл, а окончательный счет на 89-й минуте установил Семотюк.
Колос-2 – Виктория 1:1
Голы: Мельниченко, 34 – Хамелюк, 8
Локомотив Киев – Прикарпатье-Благо 1:0
Гол: Мордас, 58
Куликов-Билка – ФК Чернигов 5:0
Голы: Патуляк, 5, 58, Галадей, 51, Копыл, 60, Семотюк, 89
Полесье-2 – Ингулец 2:0
Голы: Иванов, 12, Бабич, 25
Воскресенье, 22 ноября
В воскресенье команды продолжили борьбу в рамках 17-го тура. В одном из матчей Пробий Городенка принимал харьковский Металлист. Единственный гол в этой встрече был забит на 40-й минуте.
Александр Цвиренко воспользовался передачей партнера и эффектно пробил головой в прыжке. Его удар оказался недосягаемым для голкипера Пробия.Кирила Архипчука. После перерыва хозяева пытались отыграться, однако Металлист сумел сохранить минимальное преимущество – 1:0.
Александрия завершила последний домашний матч года победой над ЮКСА. Хозяева забили уже на 13-й минуте. Юрий Копына нанес удар в нижний угол, а рикошет от штанги помог мячу оказаться в воротах.
Несмотря на попытки ЮКСА изменить ход матча, подопечные Владимира Шарана не позволили сопернику сравнять счет. Победа принесла команде важные три очка и позволила сократить отставание от лидеров чемпионата.
Еще в одном воскресном матче Нива Тернополь на своем поле встречалась с СК Полтава. Тернопольская команда имела возможность продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывала девять матчей, однако удержать положительный результат ей не удалось.
Основные события развернулись в конце встречи. Уже в компенсированное время Давид Благодарный забил единственный гол и принес Полтаве победу со счетом 1:0. Нива потерпела поражение и не смогла улучшить клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.
Пробий – Металлист 0:1
Гол: Цвиренко, 40
Александрия – ЮКСА 1:0
Гол: Копына, 13
Нива Тернополь – СК Полтава 0:1
Гол: Благодарный, 90+2
Вторник, 24 ноября
Отдельно команды провели перенесенный матч 13-го тура. Агробизнес на своем поле принимал Чернигов. Начало встречи в ноябрьском снегу оказалось удачным для гостей: уже на третьей минуте Романченко вывел «северян» вперёд.
Агробизнес пытался быстро восстановить равновесие, но во второй половине игры оказался в численном меньшинстве. Резник получил две жёлтые карточки и досрочно покинул поле. Казалось, что Чернигов получил серьёзное преимущество и сможет удержать положительный результат.
Однако хозяева продемонстрировали характер. Несмотря на игру в меньшинстве, Агробизнес активнее провел заключительный отрезок матча и забил дважды в течение последних десяти минут. Сначала на 80-й минуте отличился Рудюк, а через три минуты Теплый забил второй мяч.
Чернигов не воспользовался численным преимуществом и покинул поле без очков. Агробизнес одержал волевую победу со счётом 2:1 и благодаря этому результату поднялся на вершину турнирной таблицы.
Изначально команды должны были провести этот поединок 23 октября в Чернигове. Однако из-за продолжительной воздушной тревоги в регионе футболисты так и не вышли на поле. Впоследствии клубы согласились поменяться домашними матчами в текущем сезоне.
Таким образом, игра второго круга в рамках 28-го тура состоится в Чернигове на домашнем стадионе местной команды.
Первая лига, 13-й тур
Агробизнес – ФК Чернигов 2:1
Голы: Рудюк, 80, Теплый, 83 – Романченко, 3
Турнирная таблица
После завершения всех матчей 17-го тура на первом месте находились Феникс-Мариуполь и Виктория – обе команды имели по 32 очка. Александрия после победы над ЮКСА приблизилась к лидерам и отставала всего на один балл.
Однако перенесенная встреча Агробизнеса с Черниговом изменила расстановку сил. Благодаря волевой победе команда из Волочиска набрала 33 очка и единолично возглавила чемпионат.
Александрия также сократила отставание от группы лидеров. Теперь команда уступает Агробизнесу двумя очками, а от второго и третьего мест ее отделяет всего один балл. Феникс-Мариуполь и Виктория сохраняют высокие позиции, однако после последних матчей их преимущество над преследователями стало минимальным.
На другом полюсе таблицы остается ФК Чернигов. После поражения от Агробизнеса команда имеет десять очков и занимает последнюю позицию. Тем не менее, турнирная борьба еще далека от завершения, и каждый следующий тур может снова изменить расположение команд как в зоне лидеров, так и в нижней части таблицы.
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