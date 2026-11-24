Сергей Разумовский

В Первой лиге Украины завершился насыщенный игровой уик-энд. Команды провели все запланированные матчи 17-го тура, а также сыграли перенесенный поединок 13-го тура между Агробизнесом и ФК Чернигов. По итогам этих встреч в верхней части турнирной таблицы произошли важные изменения: Агробизнес воспользовался ошибками конкурентов и вышел на единоличное первое место.

Пятница, 20 ноября

Программу 17-го тура открыл центральный матч между Фениксом-Мариуполь и Агробизнесом. До очной встречи обе команды находились среди лидеров чемпионата, поэтому результат мог непосредственно повлиять на распределение позиций в верхней части таблицы.

Несмотря на статус поединка, зрители не увидели большого количества опасных моментов. Соперники действовали осторожно, много боролись за мяч в центральной части поля и не спешили необдуманно раскрываться. Лучшая возможность в первом тайме возникла после удара Кристина, однако мяч прошел мимо ворот.

После перерыва команды еще больше сосредоточились на надежной игре в обороне. Ударов в створ ворот было немного, а вратари по большей части оставались без серьезной работы. В итоге встреча завершилась без забитых мячей, а Феникс-Мариуполь и Агробизнес получили по одному очку.

Первая лига, 17-й тур

Феникс-Мариуполь – Агробизнес 0:0

Суббота, 21 ноября

На следующий день состоялись сразу четыре матча 17-го тура. В одном из них Колос-2 принимал Викторию. Гости открыли счет уже на восьмой минуте — отличился Владислав Хамелюк. Однако еще до перерыва хозяева смогли отыграться: на 34-й минуте Иван Мельниченко установил окончательный счет — 1:1.

Ничья не позволила Виктории единолично возглавить турнирную таблицу. Сумская команда упустила возможность воспользоваться потерей очков другими конкурентами и осталась среди претендентов на первое место.

Локомотив в Киеве встречался с Прикарпатьем-Благо. Первый тайм завершился без голов, а судьба матча была решена после перерыва. На 58-й минуте Богдан Мордас воспользовался своей возможностью и забил победный мяч для столичной команды.

Для Прикарпатья-Благо это поражение стало особенно неприятным, так как оно оказалось 300-м в истории выступлений клуба в Первой лиге Украины.

В параллельной встрече Полесье-2 одержало домашнюю победу над Ингульцом. Житомиряне мощно провели первый тайм и еще до перерыва создали комфортное преимущество. На 12-й минуте счет открыл Иванов, а на 25-й минуте Бабич удвоил преимущество хозяев. Во второй половине игры Ингулец не смог переломить ход встречи, так что Полесье-2 довело матч до победы со счетом 2:0.

Самым результативным матчем субботней программы стало противостояние Куликов-Билка и ФК Чернигов. Хозяева забили пять мячей и не позволили сопернику ответить хотя бы однимголом.

Счет был открыт уже на пятой минуте – отличился Виталий Патуляк. После перерыва Куликов-Билка продолжил доминировать. Патуляк забил второй раз на 58-й минуте, а еще через несколько минут Галадей довел преимущество команды до трех мячей. На 60-й минуте отличился Копыл, а окончательный счет на 89-й минуте установил Семотюк.

Колос-2 – Виктория 1:1

Голы: Мельниченко, 34 – Хамелюк, 8

Локомотив Киев – Прикарпатье-Благо 1:0

Гол: Мордас, 58

Куликов-Билка – ФК Чернигов 5:0

Голы: Патуляк, 5, 58, Галадей, 51, Копыл, 60, Семотюк, 89

Полесье-2 – Ингулец 2:0

Голы: Иванов, 12, Бабич, 25

Воскресенье, 22 ноября

В воскресенье команды продолжили борьбу в рамках 17-го тура. В одном из матчей Пробий Городенка принимал харьковский Металлист. Единственный гол в этой встрече был забит на 40-й минуте.

Александр Цвиренко воспользовался передачей партнера и эффектно пробил головой в прыжке. Его удар оказался недосягаемым для голкипера Пробия.Кирила Архипчука. После перерыва хозяева пытались отыграться, однако Металлист сумел сохранить минимальное преимущество – 1:0.

Александрия завершила последний домашний матч года победой над ЮКСА. Хозяева забили уже на 13-й минуте. Юрий Копына нанес удар в нижний угол, а рикошет от штанги помог мячу оказаться в воротах.

Несмотря на попытки ЮКСА изменить ход матча, подопечные Владимира Шарана не позволили сопернику сравнять счет. Победа принесла команде важные три очка и позволила сократить отставание от лидеров чемпионата.

Еще в одном воскресном матче Нива Тернополь на своем поле встречалась с СК Полтава. Тернопольская команда имела возможность продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывала девять матчей, однако удержать положительный результат ей не удалось.

Основные события развернулись в конце встречи. Уже в компенсированное время Давид Благодарный забил единственный гол и принес Полтаве победу со счетом 1:0. Нива потерпела поражение и не смогла улучшить клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.

Пробий – Металлист 0:1

Гол: Цвиренко, 40

Александрия – ЮКСА 1:0

Гол: Копына, 13

Нива Тернополь – СК Полтава 0:1

Гол: Благодарный, 90+2