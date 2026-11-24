Сергей Разумовский

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч 11-го тура английской Премьер-лиги между Брентфордом и Эвертоном. Поединок состоялся в понедельник, 23 ноября, на лондонском стадионе «Брентфорд Комьюнити» и завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Украинский боксер наблюдал за игрой с трибун. Усик попал в кадр во время прямой трансляции встречи, так что его присутствие на стадионе смогли заметить зрители матча.

Особый интерес поединку добавляло участие сразу двух футболистов сборной Украины. В стартовом составе Брентфорда вышел полузащитник Егор Ярмолюк, а цвета Эвертона защищал левый защитник Виталий Миколенко.

Ярмолюк провел на поле 74 минуты и продемонстрировал убедительную игру. Украинец активно действовал в центре поля и принял участие в одном из ключевых эпизодов встречи. На 40-й минуте против него грубо сыграл защитник Эвертона Джеймс Тарковски. После просмотра видеоповтора арбитр показал англичанину прямую красную карточку, из-за чего гости остались в меньшинстве еще до перерыва.

Миколенко отыграл весь матч, однако не смог помочь своей команде избежать большого поражения. Из-за удаления Тарковски Эвертон оказался в сложномстановище, а Брентфорд воспользовался численным преимуществом и довел встречу до разгрома.

После финального свистка Усик посетил раздевалку Брентфорда. Боксер отдельно поздравил Ярмолюка с успешным выступлением и пообщался с представителями английского клуба. О визите спортсмена сообщила пресс-служба Брентфорда.

Усик, который также является вице-президентом Полесья, пообщался с футболистами команды и поддержал украинского легионера после победного матча. Также на видео замечен и президент житомирского клуба Геннадий Буткевич.

Undisputed. Great to have @usykaa backing us this evening https://t.co/YK5eAB6ZBn — Brentford FC (@BrentfordFC) November 24, 2026