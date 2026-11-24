Сергей Разумовский

Брентфорд одержал убедительную победу над Эвертоном в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась разгромом гостей со счётом 4:0.

В поединке приняли участие сразу два представителя сборной Украины. Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк начал матч в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты. Украинец активно работал в центре поля, помогал команде контролировать мяч и был вовлечён в важный эпизод, который существенно повлиял на ход встречи.

На 40-й минуте защитник Эвертона Джеймс Тарковски грубо сыграл против Ярмолюка, выполнив опасный подкат. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение удалить англичанина с поля. Таким образом, Эвертон ещё до перерыва остался в меньшинстве и был вынужден провести оставшуюся часть матча в более сложных условиях.

Другой украинец, Виталий Миколенко, отыграл за Эвертон полный матч. Защитник выполнял значительный объём работы у собственных ворот, часто вступал в борьбу и неоднократно прерывал атаки соперника. В то же время Миколенко получил жёлтую карточку и не смог помочь своей команде избежать разгромного поражения.

Ярмолюк продемонстрировал один из лучших индивидуальных показателей среди футболистов Брентфорда. Украинец выполнил 95 точных передач из 98, что составляет 97% точности. Также на его счетуодна ключевая передача, два точных паса из четырех попыток в штрафную площадь соперника и четыре удачных обводки.

Полузащитник 111 раз касался мяча, в том числе один раз — в штрафной площадке Эвертона. Ярмолюк заработал три фола, выиграл шесть из восьми единоборств, совершил два перехвата, одно выбивание и записал в актив восемь подборов. По оценкам аналитических порталов, он стал одним из лучших игроков матча.

WhoScored оценил выступление Ярмолюка в 7,5 баллов. SofaScore и FlashScore поставили украинцу по 8,7 балла.

Миколенко завершил игру с несколько скромными статистическими показателями. Он выполнил 25 точных передач из 32, что составляет 78%. Две из трех его передач были сделаны в последнюю треть поля. Украинский защитник 46 раз касался мяча, семь раз выбивал его, выиграл четыре из семи единоборств и совершил два перехвата.

Кроме того, Миколенко выполнил три подката, один из которых оказался удачным. Он один раз фолил сам и один раз заработал нарушение на себе, а также записал в актив два подбора. Все три аналитические платформы оценили его игру в 5,9 балла: столько же защитнику поставили WhoScored, SofaScore и FlashScore.

Следующий матч Брентфорд проведет 28 ноября в чемпионате Англии. Команда отправится в гости к Манчестер Юнайтед, а начало встречи запланировано на 17:00.

Эвертон сыграет в рамках 12-го тура АПЛ 29 ноября. На своем стадионе команда примет Ливерпуль. Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.