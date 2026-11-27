Сергей Разумовский

Ноттингем Форест одержал сенсационную победу над Челси в стартовом матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе Сити Граунд завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, которым удалось удержать преимущество в напряженной концовке.

«Лесники» очень активно начали встречу и уже на пятой минуте открыли счет. Игор Жезус воспользовался своей возможностью в атаке и поразил ворота лондонской команды. Челси пытался быстро ответить, однако до перерыва гостям не удалось восстановить равновесие.

После паузы Ноттингем Форест продолжил создавать проблемы обороне соперника. На 51-й минуте хозяева получили право на пенальти, а Морган Гиббс-Уайт уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар и удвоил преимущество своей команды.

Челси почти сразу сократил отставание. На 54-й минуте Эмануэль Эмега, который вышел на поле после перерыва, забил первый мяч лондонцев и вернул своей команде надежду на положительный результат.

Тем не менее, Ноттингем Форест не позволил сопернику полностью перехватить инициативу. На 73-й минуте Гиббс-Уайт снова отличился и оформил дубль. Его результативный удар помог хозяевам восстановить преимущество в два мяча – 3:1.

Челси не прекратил борьбу до финального свистка. На 89-й минуте Эмега забил второй раз, однако времени, чтобы сравнять счет, лондонцам уже не хватило. В итоге Ноттингем Форест сохранил преимущество и завоевал важные три очка.

Для Челси это поражение стало третьим подряд в чемпионате Англии. Команда подходила к матчу на восьмом месте, имея 16 очков после 11 встреч. Неудачный результат не изменил ее позицию в таблице, однако лондонцы уже провели на один матч больше, чем большинство конкурентов.

Ноттингем Форест к началу 12-го тура находился на 17-й позиции. В активе команды было девять очков после 11 матчей, а от зоны вылета ее отделяла лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Победа над Челси позволила «лесникам» набрать 12 баллов и подняться на 14-е место. Таким образом, хозяева не только прервали неудачную серию, но и улучшили свое положение в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге.

АПЛ, 12-й тур

Ноттингем Форест – Челси 3:2

Голы: Жезус, 5, Гиббс-Уайт, 51 (пен.), 73 – Эмега, 54, 89

Ноттингем Форест: Селс, Жаир, Миленкович, Мурильо, Муньос, Макети (Йейтс, 90+3), Шлагер (Сангари, 85), Вильямс, Жезус (Ндой, 72), Гиббс-Уайт, Делап (Вуд, 84)

Челси: Мартинес, Ачемпонг (Палестра, 85), Фофана (Колвилл, 56), Кайседо, Чаваррия, Лавия, Хендерсон (Кенда, 85), Нету, Палмер, Роджерс, Велбек (Эмега, 46)

Предупреждения: Делап (80), Сангари (90+3) – Фофана (49), Хендерсон (61), Нету (71)