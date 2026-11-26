Сергей Разумовский

В матчах 5-го тура общего этапа Лиги Европы Сандерленд и Ягеллония не определили победителя, сыграв вничью 1:1. В другом поединке Андерлехт на выезде победил греческий ОФИ – 3:1.

«Черные коты» открыли счет уже после перерыва. На 47-й минуте украинский нападающий Сандерленда Тимур Тютеров воспользовался своей возможностью и вывел английскую команду вперед.

Тем не менее, преимущество Сандерленда продержалось лишь несколько минут. Уже на 52-й минуте Ягеллония ответила результативной атакой. Камилю Юзвяку удалось восстановить равновесие, после чего счет 1:1 остался неизменным до финального свистка.

Тимур Тютеров начал встречу в стартовом составе и провел на поле 77 минут. Забитый мяч стал для украинца вторым в текущем розыгрыше Лиги Европы и третьим за первую команду Сандерленда в этом сезоне.

Несмотря на результативный удар, выступление Тютерова не получило наивысшей оценки среди игроков английского клуба. По данным FlashScore, его игра была оценена в 6,8 балла.

Вокруг украинского футболиста ранее возникали дискуссии из-за информации о российских паспортах, которые якобы имеют сам Тютеров и члены его семьи. Нападающий и его близкие происходят из временно оккупированного Крыма.

В составе Ягеллонии выступал еще один скандальный украинец Тарас Романчук, который в свое время получил польское гражданство. Примерно десять лет назад полузащитник оказался в центре скандала после своих высказываний относительно ответственности Украины за Волынскую трагедию.

Андерлехт уверенно начал выездной матч против ОФИ и еще до перерыва создал себе комфортное преимущество. На 20-й минуте счет открыл Тафик Бентайеб, а на 39-й минуте Тело Осгор удвоил преимущество бельгийской команды.

После перерыва греческий клуб получил шанс вернуться в игру. На 54-й минуте Таксиархис Фунтас реализовал пенальти и сократил отставание ОФИ до одного мяча.

Хозяева пытались спасти матч и сравнять счет, однако Андерлехт сумел выстоять под давлением. Уже в добавленное время бельгийцы провели результативную атаку: на 95-й минуте Адриано Бертаччини забил третий гол гостей и окончательно закрепил их победу – 3:1.

Украинский нападающий Данило Сикан попал в заявку Андерлехта на матч в Греции, но весь поединок провел на скамейке запасных. Из-за этого форвард не получил оценки за выступление.

После пяти туров Андерлехт набрал девять очков и находится в шаге от первой восьмерки общей таблицы. Отставание бельгийского клуба от восьмой позиции составляет всего один балл, поэтому команда сохраняет хорошие шансы на прямую путевку в следующую стадию.

Сандерленд имеет восемь очков. Ничья с Ягеллонией позволила англичанам прервать серию поражений, однако команда уже третий тур подряд не может победить в еврокубке. В настоящее время Сандерленд располагается в середине зоны стыковых матчей плей-офф.

Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Сандерленд – Ягеллония 1:1

Голы: Тутеров, 47 – Юзвяк, 52

ОФИ – Андерлехт 1:3

Голы: Фунтас, 54 (пенальти) – Бентайеб, 20, Оскор, 39, Бертаччини, 90+5