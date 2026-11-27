На очереди у нас четырнадцатая игровая неделя, и вот что она нам подготовила: матч Левого Берега и Колоса, противостояние Динамо и Черноморца, дуэль Шахтера и Буковины, а также центральный матч тура между Карпатами и Полесьем, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях и «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Пятница – 27 ноября

Левый Берег – Колос – 13:00.

Предыдущий тур: Левый Берег на выезде сенсационно отобрал очки у действующего чемпиона Шахтера. Сначала «аисты» отличились на 14-й минуте, однако гол Ильи Квасницы отменили из-за фола в начальной фазе атаки. Однако киевляне не сдались и уже через пять минут забили по всем правилам. Фамилия в протокол в графу авторов голов записал Назарий Воробчак. Остальное игровое время подопечные Рябоконя провели преимущественно в обороне. Удержать свои ворота «сухими» они не смогли, пропустив один гол – 1:1.

Колос дома победил Харьков со счётом 2:1. Матч для ковалёвцев начался совсем не по плану, так как уже на 1-й минуте им пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. Однако усилиями Ардита Тахири очень быстро удалось сравнять цифры на табло. Под конец тайма соперник заработал пенальти, однако Иван Пахолюк парировал цей 11-метровый удар. В целом именно Пахолюк сделал весомый вклад в итоговый результат, совершив девять сейвов, и заслуженно получил звание лучшего игрока тура. Победу на 82-й минуте для «бело-чёрных» вырвал Юрий Климчук после передачи Дениса Ндукве.

Турнирное положение команд: «Аисты» находятся на одиннадцатой строчке, имея в активе десять очков и матч в запасе. Ковалёвцы идут девятыми с пятнадцатью очками и двумя матчами в запасе.

История очных встреч: В элитном дивизионе встречались дважды. В позапрошлом сезоне в первом круге расписали безголевую ничью, а во втором ковалёвцы победили своего соперника на выезде со счетом 2:0.

Суббота – 28 ноября

Оболонь – Заря – 13:00.

Предыдущий тур: Оболонь на выезде уступила в столичном дерби Динамо – 2:4. За первые 24 минуты болельщики увидели сразу четыре гола. Авторами всех забитых мячей стали футболисты «бело-синих», однако один из них они отправили в собственные ворота. Голевая тишина длилась до 56-й минуты матча, когда хозяева реализовали пенальти. На это «зелено-белые» ответили точным ударом с одиннадцати метров в исполнении Павла Полегенько под занавес поединка.

Заря на выезде минимально уступила львовским Карпатам – 0:1. Подопечные Виктора Скрипника пропустили единственный мяч в середине первого тайма, на 32-й минуте, после чего так и не смогли найти ключи к воротам соперника. Эта неудача положила конец впечатляющей 18-матчевой беспроигрышной серии луганчан против львовян в рамках элитного дивизиона.

Турнирное положение команд: «Пивовары» занимают четырнадцатую позицию с восемью очками и игрой в запасе. Луганчане после тринадцати сыгранных туров имеют в своей копилке восемнадцать зачетных пунктов и находятся на седьмом месте.

История очных встреч: В УПЛ провели между собой шесть матчей. Трижды сильнее были луганчане, столько же раз коллективы расходились «миром». В прошлом сезоне дома у луганчан голов не забивали, а вот матч второго круга на «Оболонь Арене» оказался настоящим голевым триллером – 3:3.

Динамо – Черноморец – 13:00.

Предыдущий тур: Динамо дома уверенно обыграло Оболонь – 4:2. Команда Мацея Кендзьорека открыла счет уже на 3-й минуте благодаря эффектному голу пяткой от Томаша Кендзьоры, после чего матч на полчаса прервала воздушная тревога. Пауза не сбила атакующий запал «бело-синих» и на 16-й минуте свой дебютный гол забил Пьер Мунгенге, а еще через пять минут отметился Шола Огундана. После перерыва пенальти реализовал Никола Шапаренко. Пропущенные мячи – автогол Алексея Сыча и точный удар соперника с пенальти, на победный итог встречи для столичного гранда не повлияли.

Черноморец в дождливой Одессе уступил Эпицентру – 0:1. Судьбу встречи решил гол, пропущенный «моряками» на 28-й минуте. Создать хоть что-то похожее на голевой момент у ворот оппонента представители Южной Пальмиры не смогли. Болельщики одесситов крайне недовольны последними результатами команды Романа Григорчука и в течение матча скандировали: «Первая лига не за горами».

Турнирное положение команд: «Бело-синие» идут третьими, имея в своем активе двадцать шесть очков и матч в запасе. Одесситы с девятью зачётными баллами и также игрой в запасе располагаются на двенадцатой позиции.

История очных встреч: Одно из классических противостояний украинского футбола насчитывает в рамках УПЛ пятьдесят пять матчей. Тридцать девять побед в активе киевлян, девять раз команды расходились «миром» и семь побед на счету Черноморца. Позапрошлого сезона в Киеве сильнее было Динамо – 3:1, а в Одессе коллективы сыграли вничью – 1:1.

Воскресенье – 29 ноября

Эпицентр – ЛНЗ – 13:00.

Предыдущий тур: Эпицентр в прошлом туре одержал минимальную гостевую победу над Черноморцем – 1:0. Судьбу встречи решил гол Игоря Кирюханцева на 28-й минуте. Подопечные Сергея Нагорняка наконец смогли прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась восемь матчей.

ЛНЗ дома поделил очки с житомирским Полесьем – 1:1. Черкесчане вышли вперед уже на 6-й минуте матча, воспользовавшись грубой ошибкой оборонной линии житомирян. В начале второй половины игры соперник сумел вернуть паритет и в целом наседал на ворота ЛНЗ. Представители Черкас выдержали натиск оппонента и заслуженно забрали себе один очковый пункт.

Турнирное положение команд: Коллектив из Каменца-Подольского замыкает первую десятку, имея в своем активе тринадцать очков. Черкесчане находятся на шестой позиции с девятнадцатью очками и матчем в запасе.

История личных встреч: В УПЛ команды пересекались дважды. В прошлом сезоне оба раза сильнее оказывались черкасцы. Дома ЛНЗ победил с минимальным счетом 1:0, а во втором круге на выезде одолел Эпицентр – 2:0.

Кривбасс – Верес – 13:00.

Предыдущий тур: Кривбасс в прошлом туре дома так и не смог доиграть поединок против Кудривки. Криворожане первыми пропустили в дебюте встречи, а уже на 32-й минуте игру пришлось приостановить из-за затяжной воздушной тревоги. Учитывая обстоятельства безопасности, матч решили перенести на другой день. Поэтому на данный момент фиксируем промежуточный счет 0:1, а новую дату доигровки Дирекция УПЛ определит дополнительно.

Верес дома потерпел обидное поражение от Буковины– 1:3. Первый тайм остался за подопечными Олега Шандрука. На 21-й минуте ровенцы повели в счете благодаря автоголу вратаря гостей. Однако после перерыва оборона ровенских «волков» дала трещину. За четырнадцать минут второго тайма хозяева пропустили трижды и потерпели шестое поражение подряд в УПЛ.

Перенесенный матч 6-го тура: В середине недели подопечные Александра Петракова дома уступили Харькову со счетом 0:2 в перенесенном матче 6-го тура. Для «красно-белых» все пошло кувырком буквально с начального свистка. Уже на 30-й секунде мяч после удара соперника и рикошета от ноги Владимира Виливальда оказался в сетке ворот Александра Кемкина. Не успели хозяева прийти в себя, как на 10-й минуте пропустили второй гол. А окончательно задача для криворожцев усложнилась на 22-й минуте, когда тот же Виливальд сорвал контратаку харьковчан возле своей штрафной и увидел перед собой красный свет. В меньшинстве переломить ход игры Кривбасс не смог, потерпев второе поражение под руководством Петракова.

Турнирное положение команд: Криворожцы продолжают находиться на дне турнирной таблицы с семью очками, однако имеют два матча в запасе. Ровенцы с девятью очками занимают тринадцатую позицию.

История очных встреч: В элитном дивизионе команды провели между собой четырнадцать матчей. Семь побед на счету криворожцев, четыре раза соперники расходились «миром» и три победы в активе Вереса. В прошлом сезоне в Кривом Роге команды сыграли в боевую ничью 2:2, когда ровенцы отыгрались с 0:2, а во втором круге на «Авангарде» Кривбасс победил со счетом 3:1.

Карпаты – Полесье – 18:00.

Предыдущий тур: Карпаты на «Украине» одолели луганскую Зарю – 1:0. Судьбу встречи решил гол на 32-й минуте. Роман Вантух выполнил навес с левого фланга, Амбросий Чачуа головой скинул мяч, а Ян Костенко с близкого расстояния отправил его в сетку. Эта победа стала исторической для «львов», ведь львовяне впервые за тринадцать лет и восемнадцать встреч сумели обыграть луганцев в УПЛ.

Полесье на выезде сыграло вничью с черкасским ЛНЗ – 1:1. Пропустив уже на 6-й минуте, команда Руслана Ротаня была вынуждена отыгрываться. Восстановить паритет удалось на 56-й минуте, когда Владислав Велетень шикарным ударом с линии штрафной попал под штангу. В оставшееся игровое время житомиряне пытались вырвать себе три зачётных балла, однако так и не смогли этого сделать. «Волки» прервали свою победную серию и упустили отличную возможность воспользоваться осечкой Шахтёра, чтобы единолично возглавить таблицу.

Турнирное положение команд: Львовяне с двадцатью двумя баллами и игрой в запасе замыкают топ-5. Житомиряне продолжают преследовать лидера, занимая второе место с запасом в двадцать девять очков и также имеют матч в запасе.

История очных встреч: Житомирцы остаются крайне неудобным соперником для львовян. На уровне УПЛ Карпаты до сих пор не обыгрывали Полесье. В прошлом сезоне «волки» дважды праздновали успех, во Львове они победили со счетом 2:0, а в круге выездных матчей дома, в напряженной перестрелке, дожали «зелено-белых» – 3:2.

Радиотрансляцию матча между львовскими Карпатами и житомирским Полесьем с комментарием главного редактора XSport и Bet.ua АлександраСукманского можно будет услышать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», так что настройте свои приемники правильно в воскресенье в 18:00.

Понедельник – 30 ноября

Кудривка – Харьков – 13:00.

Предыдущий тур: Кудривка в прошлом туре свой матч в Кривом Роге против Кривбаса до конца так и не доиграла. Начало встречи складывалось для подопечных Александра Протченко как нельзя лучше. Уже на старте поединка РодионПлакса вывел гостей вперед. Однако на 32-й минуте игру остановили из-за воздушной тревоги, после чего встречу решили перенести на другую дату, которая станет известна чуть позже.

Харьков на выезде потерпел поражение от ковальского Колоса – 1:2. Матч начался для подопечных Младена Бартуловича идеально. Уже на 1-й минуте Иван Калюжный открыл счет ударом с линии штрафной площадки. Однако через шестнадцать минут хозяева восстановили паритет, а настоящим героем встречи стал голкипер ковальских, который совершил девять сейвов и парировал пенальти от ПитераИтодо. Расплата за расточительность настала на 82-й минуте, когда Колос забил победный мяч и прервал шестиматчевую победную серию харьковчан в УПЛ.

Перенесенный матч 6-го тура: Реабилитироваться за осечку в Ковалевке «багряно-золотые» сумели уже посреди недели, уверенно обыграв на выезде Кривбасс – 2:0. Харьковчане снова ошеломили соперника молниеносным стартом. Карлос Парако пяткой вывел на ударную позицию Илью Крупского, и после его удара на 30-й секунде мяч рикошетом от защитника залетел в ворота. На 10-й минуте Эрмир Рашица удвоил преимущество гостей. После того как на 22-й минуте соперник остался в меньшинстве, команда Бартуловича спокойно контролировала ход игры и могла довести счет до разгромного, однако второй гол Рашицы отменили из-за офсайда.

Турнирное положение команд: Кудрівка находится на предпоследней позиции, имея восемь зачетных баллов и матч в запасе. «Багряно-золотые» идут четвертыми с двадцатью четырьмя очками и двумя поединками в запасе.

История очных встреч: В элитном дивизионе команды пересекались дважды. В прошлом сезоне, когда харьковчане еще выступали под названием Металлист 1925. В первом круге соперники разошлись миром – 1:1, а во втором харьковчане вырвали минимальную победу 1:0 благодаря голу Кристиана Мба уже в компенсированное время.

Шахтер – Буковина – 18:00.

Предыдущий тур: Шахтер неожиданно потерял зачетные баллы в домашнем матче против Левого Берега. «Горняки» пропустили первыми на 19-й минуте, а несколькими минутами ранее соперник забил еще раз, однако после вмешательства системы видеоповторов тот гол был отменен. Соответствующую реакцию на игру Арда Туран продемонстрировал в перерыве, осуществив сразу четыре замены. Своё появление на поле полностью оправдали Педро Энрике и Алиссон, первый ассистировал, а второй отправил мяч в сетку ворот киевлян. Остальное время донеччане провели в попытках вырвать себе победу, однако так и не смогли этого сделать – 1:1.

Буковина в свою очередь дома в волевом стиле победила ровенский Верес. На перерыв черновчане ушли, минимально уступая в счете после автогола своего голкипера Германа Пенькова, от которого мяч залетел в сетку после того как соперник попал в штангу. Исправлять положение «буковинцы» взялись сразу с начала второго тайма. На 50-й минуте Виталий Груша восстановил паритет. Далее, если говорить боксерской терминологией, то на 62-й минуте Евгений Подлепенец отправил соперника в нокдаун, а на 63-й Данило Кравчук окончательно нокаутировал оппонента. Констатируем победу с счетом 3:1 для черновчан.

Лигочемпионское турне Шахтера: Донецкие футболисты провели пятый матч основного этапа Лиги чемпионов. На лондонском «Стэмфорд Бридж» подопечные Арды Турана принимали стамбульский Фенербахче. Первая половина встречи прошла без забитых мячей, а Дмитрий Ризник не раз спасал команду, завершив игру с четырьмя сейвами. Кульминация настала на 56-й минуте, когда форвард турецкого клуба Ведат Муричи пробил оборону украинского гранда и открыл счет. Несмотря на преимущество во владении мячом и попытки спасти игру в конце встречи, «горняки» в третий раз подряд уступили в Лиге Чемпионов с идентичным счетом 0:1. После пяти туров у Шахтера остаются четыре балла и минимальные шансы попасть в топ-24. Следующий еврокубковый матч ожидает донецких футболистов 9 декабря на выезде против братиславского Слована.

Турнирное положение команд: «Горняки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе тридцать очков. «Желто-черные» с шестнадцатью зачётными пунктами замыкают первую восьмёрку.

История очных встреч: В рамках высшего дивизиона Украины команды встречались четыре раза еще в начале 1990-х годов. Трижды сильнее были донецкие футболисты и один раз поединок завершился вничью. Нам предстоит первая встреча коллективов в элите за более чем три десятилетия.

Фото: пресс-службы ФК «Шахтер», ФК «Динамо», ФК «Эпицентр», ФК «Карпаты», ФК «Харьков», ФК «Фенербахче».