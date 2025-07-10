Алонсо: «ПСЖ — это команда, созданная со временем, а мы только начинаем»
Тренер Реала признал преимущество соперника в полуфинале клубного чемпионата мира
39 минут назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал сокрушительное поражение своей команды от ПСЖ (0:4) в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира 2025 года.
— ПСЖ — это команда, созданная с течением времени, а мы, по сути, только начинаем. Действовать смелее не значит играть лучше. Было сложно, мы не могли найти себя на поле, ощущения были не лучшие. Было обидно пропустить третий мяч еще до перерыва. Мы сыграли против соперника, который сейчас находится в отличной форме, они действуют на очень высоком уровне. Как страдали другие, так пострадали и мы. У нас есть пространство для роста, есть много вещей, которые мы хотим улучшить. Нам нужно быть самокритичными — этот матч даст нам пищу для размышлений, чтобы в будущем мы могли конкурировать на более высоком уровне, чем сегодня, — сказал Алонсо в комментарии для Marca.
В финале турнира ПСЖ сыграет с лондонским Челси.