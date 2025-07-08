Павел Василенко

Давиде Анчелотти начинает независимую тренерскую карьеру. Итальянский тренер возглавил Ботафого.

В последние годы мы привыкли видеть Давида Анчелотти рядом с его отцом Карло. Он был его помощником с 2012 года. Они работали вместе в Баварии, Наполи, Эвертоне, Реале и, совсем недавно, некоторое время в сборной Бразилии.

Теперь младший Анчелотти пойдет своим путем. Он выбрал необычное место для начала своей независимой тренерской карьеры. Можно было ожидать, что он предпочтет попробовать свои силы в Европе. Его даже рассматривали в Рейнджерс.

Однако всё сложилось иначе. Анчелотти стал тренером Ботафого, с которым подписал контракт до конца 2026 года.

В последние годы Ботафого имел много тренеров. Давид Анчелотти станет их седьмым наставником с конца 2021 года. Лишь один продержался на этой должности более года – экс-тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру.

Теперь Ботафого занимает восьмое место в бразильской лиге. В субботу их соперником будет Васко да Гама.