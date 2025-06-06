Анчелотти дебютировал с ничьей: реакция тренера на 0:0 в матче Эквадора и Бразилии

В ночь на 6 июня в рамках 15-го тура отбора чемпионата мира-2026 в Южной Америке сборная Бразилии на выезде сыграла вничью с Эквадором — 0:0. Этот матч стал дебютным для Карло Анчелотти на посту главного тренера бразильской национальной команды.

После игры итальянский специалист прокомментировал результат и игру своих подопечных, его слова приводит Ge Globo:

Это был очень хороший матч в защитном плане, я увидел команду более уверенной с мячом, с немного более плавной игрой. В итоге это была хорошая ничья, и мы покидаем поле довольными, с уверенностью перед следующим матчем

Сейчас сборная Бразилии занимает четвертое место в турнирной таблице южноамериканской квалификации с 22 очками. Эквадор идет вторым, имея 24 балла после 15 туров.

В следующем туре, который состоится 11 июня, бразильцы встретятся со сборной Парагвая, а Эквадору предстоит сыграть против Перу.