Сергей Разумовский

В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги Ньюкасл на выезде победил Вест Хэм, Арсенал одолел Ипсвич, а Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Тоттенхэм. Также Борнмут в гостях оказался сильнее Рединга.

Ньюкасл одержал победу над Вест Хэмом со счетом 3:2. Гости открыли счет уже на 13-й минуте благодаря голу Родриго Муниса. Еще до перерыва Перес удвоил преимущество Ньюкасла, однако хозяева в добавленное к первому тайму время сократили отставание.

В начале второй половины встречи Вест Хэм сравнял счет, но Ньюкасл не смутился и продолжил атаковать. Победный мяч Бобб забил на 78-й минуте, принеся своей команде успех в напряженном поединке.

Арсенал на выезде обыграл Ипсвич – 4:2. Лондонцы активно начали матч и уже на седьмой минуте вышли вперед благодаря голу Доумана. Вскоре Мадуеке удвоил преимущество гостей, а в начале второго тайма молодой талант академии оформил дубль.

На 58-й минуте Мерино забил четвертый мяч Арсенала. Ипсвич смог ответить двумя результативными ударами. Сначала отличился Мехмети, а в добавленное время гол забил воспитанник хозяев Акпом. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Ливерпуль дома одержал уверенную победу над Тоттенхэмом – 3:1. Команда хозяев вышла вперед на 21-й минуте, когда забил Макаллистер. После перерыва Гакпо удвоилперевагу Ливерпуля.

Тоттенхэм сократил отставание благодаря голу Галлахера на 69-й минуте и попытался вернуться в игру. Однако в компенсированное время Собослаи установил окончательный счет встречи. Украинский футболист Тоттенхэма Михаил Мудрик не принял участия в матче из-за травмы.

Борнмут на выезде победил Рединг со счетом 2:1. Гости открыли счет уже на третьей минуте – отличился Вальсон. Перед завершением первого тайма Карвалью удвоил преимущество Борнмута.

Рединг сумел сократить отставание на 72-й минуте после гола О'Коннора, но спасти матч хозяевам не удалось. Украинский полузащитник Борнмута Егор Ярмолюк вышел на поле после перерыва.

Кубок английской лиги. Полуфинал, ответный матч

Вест Хэм – Ньюкасл 2:3

Голы: Мората, 16, Пабло, 45+2 – Родриго Муниз, 13, Перес, 37, Бобб, 78

Ипсвич – Арсенал 2:4

Голы: Мехмети, 62, Акпом, 90+1 – Доуман, 7, 47, Мадуэке, 16, Мерино, 58

Ливерпуль – Тоттенхэм 3:1

Голы: Макаллистер, 21, Гакпо, 54, Собослаи, 90+1 – Галлахер, 69

Рединг – Борнмут 1:2

Голы: О’Коннор, 72 – Вальсон, 3, Карвалью, 45+1