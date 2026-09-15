Сергей Разумовский

Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин, вероятно, получит место в стартовом составе лиссабонской команды в ближайших матчах основного этапа Лиги Европы. Об этом сообщает португальское издание Glorioso1904.

По информации источника, главный тренер Бенфики Марку Силва планирует использовать 25-летнего украинца именно в еврокубковых поединках. В то же время в матчах чемпионата Португалии основным вратарем команды останется Самуэл Соареш.

Тренерский штаб рассчитывает, что регулярная игровая практика поможет Трубину набрать оптимальную форму и вернуть уверенность в своих силах. Кроме того, выступления в еврокубках могут позитивно сказаться на трансферной стоимости украинского вратаря и усилить его позиции в борьбе за место в основном составе.

Бенфика заинтересована в продолжении сотрудничества с Трубиным и хочет сохранить вратаря в своей команде. В то же время сам футболист, по данным источника, недоволен статусом резервного вратаря и стремится получать больше игрового времени.

Первый матч Бенфики в основном этапе Лиги Европы запланирован на 16 сентября. Соперником португальского клуба станет Милан.

В текущем сезоне Трубин провёл за Бенфику лишь два матча. Последние десять поединков украинец провёл на скамейке запасных, не выходя на поле.

Напомним, в тот же день, 16 сентября, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявит список вызванных игроков на четыре матча Лиги наций.