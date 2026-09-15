Сергей Разумовский

В перенесенном матче третьего тура нидерландской Эредивизи Аякс одержал убедительную победу над Виллемом II. Амстердамская команда разгромила соперника со счетом 5:1 и завоевала важные три очка в борьбе за лидерские позиции в Эредивизи.

Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков начал матч на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва. Футболисту понадобилось всего 12 минут, чтобы отличиться результативным действием.

Цыганков забил свой первый мяч за нидерландский клуб на 69-й минуте встречи. Украинец помог Аяксу увеличить преимущество над соперником, а его гол стал третьим в матче для хозяев поля.

В первом тайме хозяева забили дважды. Сначала на 41-й минуте отличился Классен, а незадолго до перерыва Брандт удвоил преимущество Аякса.

После гола Цыганкова амстердамцы забили еще дважды. Глух отличился на 74-й минуте, а Дольберг установил окончательный счёт встречи за три минуты до завершения основного времени. Единственный мяч Виллема II провел Сиранни на 76-й минуте.

После этой победы Аякс набрал 13 очков и сократил отставание от лидеров чемпионата – ПСВ и АЗ – до трех баллов.

Чемпионат Нидерландов, третий тур

Аякс – Утрехт 5:1

Голы:Классен, 41, Брандт, 45, Цыганков, 69, Глух, 74, Дольберг, 87 – Сиранни, 76

До этого Цыганков уже успел отметиться дебютной результативной передачей за амстердамскую команду. Теперь украинец открыл счет своим голам в составе Аякса.