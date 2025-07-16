Журналист BBC Сами Мокбель поделился мнением насчет возможного ухода Александра Зинченко из лондонского Арсенала.

«Думаю, что это игрок, относительно которого Арсенал рассматривает предложения. Я не слышал, чтобы они активно пытались его продать, но в европейских футбольных кругах и люди в индустрии знают, что это игрок, предложения по которому Арсенал рассмотрит.

Но на данный момент у меня нет конкретной информации о клубах, которые им интересуются. Но я знаю, что это игрок, за которого они хотели бы вернуть деньги. Он очень помог команде, и я думаю, что мы можем недооценивать то, насколько он был важным вместе с Габриэлом Жезусом, когда они пришли из Манчестер Сити», – сказал Мокбель YouTube-каналу Latte Firm.