В Англии высказались относительно возможного трансфера Зинченко из Арсенала: «Канониры» хотели бы вернуть деньги»
Журналист поделился мыслями о будущем украинца
около 1 часа назад
Журналист BBC Сами Мокбель поделился мнением насчет возможного ухода Александра Зинченко из лондонского Арсенала.
«Думаю, что это игрок, относительно которого Арсенал рассматривает предложения. Я не слышал, чтобы они активно пытались его продать, но в европейских футбольных кругах и люди в индустрии знают, что это игрок, предложения по которому Арсенал рассмотрит.
Но на данный момент у меня нет конкретной информации о клубах, которые им интересуются. Но я знаю, что это игрок, за которого они хотели бы вернуть деньги. Он очень помог команде, и я думаю, что мы можем недооценивать то, насколько он был важным вместе с Габриэлом Жезусом, когда они пришли из Манчестер Сити», – сказал Мокбель YouTube-каналу Latte Firm.
Украинский защитник провел за команду в прошлом сезоне 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
По данным портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арсенал может разорвать контракт с Зинченко.