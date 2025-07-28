Павел Василенко

«Дженоа», в составе которой играет полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский, в контрольном матче на сборах победила «Мантову» со счетом 3:2.

Украинец начал игру на скамейке запасных, однако именно его навесная передача с фланга в штрафную площадку соперника на 84-й минуте помогла Мортену Торсбю забить победный гол.

Отметим, что следующий товарищеский матч у «Дженоа» запланирован на 31 июля, когда команда сыграет против «Вильярреала».

Контрольный матч

Дженоа – Мантова – 3:2

Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 – Радаэлли, 33, Галуппини, 82 (пенальти).