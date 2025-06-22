Атлетик Бильбао выступил с официальным заявлением после инцидента в городе Баракальдо, где фанаты закрасили изображение Нико Уильямса на мурале, посвященном победе в Кубке Испании. На месте лица игрока оставили надпись: Уйдешь или останешься – уважение уже потеряно.

Инцидент произошел на фоне слухов о возможном трансфере Нико Уильямса в Барселону. По сообщениям СМИ, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 22-летним вингером, а переговоры с Атлетиком продолжаются.

В обращении клуба подчеркнуто:

Защищать цвета Атлетика — значит проявлять уважение.

Достоинство клуба — в его людях, в их уважении и преданности общим ценностям. Достоинство Атлетика — это достоинство его членов, которое измеряется способностью вести себя в соответствии с нашими принципами: не поддаваясь на провокации, не унижая себя, держа голову высоко.

Уважение — одна из основ клуба.

Руководство напомнило, что Нико Уильямс — воспитанник клуба, который имеет действующий контракт до 2027 года. Он любимец раздевалки, вырос в Лесаме и является частью семьи Атлетика:

Клуб заявил, что те, кто уничтожил мурал, не представляют Атлетик:

Если вы считаете себя частью этой семьи, вы ошибаетесь. Неуважение к одному из нас — это неуважение ко всему клубу.

В Атлетике также сообщили, что уже связались с автором мурала — художником Карлосом Лопесом — и предоставят ему всю необходимую помощь для восстановления изображения Нико и его брата Иняки Уильямса.