Сергей Разумовский

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде разгромил Хетафе со счетом 3:0.

«Матрасники» не только оправдали свое прозвище, но и вышли на поле в форме с узором, напоминавшим матрас. Тем не менее, главный рисунок вечера они создали на табло: еще до перерыва гости забили дважды и фактически определили ход встречи. На десятой минуте Алекс Баэна открыл счет после передачи Хулиана Альвареса, а на 30-й минуте сам Альварес отдал второй ассист – на этот раз на Джонни Кардосо.

В концовке матча Хетафе остался в меньшинстве. На 90-й минуте капитан хозяев Джене Даконам сфолил на Александре Серлоте в собственной штрафной. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти и показал Даконаму прямую красную карточку. Алекс Гримальдо уверенно реализовал пенальти на 90+2-й минуте и поставил точку в разгроме.

Атлетико имел заметное преимущество в игре: владел мячом 69% времени и семь раз пробил в створ ворот. Хозяева не нанесли ни одного точного удара по воротам Яна Облака. Показатель xG у команды Симеоне достиг космических 4.14.

После 13-го тура Атлетико занимает третье место с 31 очком. Команда продолжает борьбу за чемпионство, отставая на два балла от Реала и на пять – от лидера Барселоны. Хетафе имеет 12 очков и находится на 17-й позиции. От зоны вылета команду отделяет лишь одно очко: Леванте, который идет 18-м, имеетматч в запасе.

Ла Лига, 13-й тур

Хетафе – Атлетико 0:3

Голы: Баэна, 10, Кардосо, 30, Гримальдо, 90+2 (пенальти)

Удаление: Даконам, 90 (Хетафе)

Видео: MEGOGO