Дешам: «Все старания моих игроков компенсировал этот успех»
Автор гола в ворота Марокко: «Сыграть два финала подряд – невероятно»
Защитник сборной Франции прокомментировал тот факт, что команда сразится с Аргентиной за титул
Тео Эрнандес / Фото - FFF
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился эмоциями после своего гола в полуфинале чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0). Слова футболиста передает L’Equipe.
Сыграть 2 финала подряд – это невероятно. Мы проделали большую работу, это было тяжело. Знаем, что финал против Аргентины будет отличным. Будем упорно работать, чтобы победить.
Я много думаю о брате Люке, надеюсь, он приедет. Невероятно, что я буду наслаждаться этим событием с семьей, игроками и тренером.
Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
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