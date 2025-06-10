Павел Василенко

Клеман Ленгле не является игроком Барселоны. Чемпионы Испании выступили с официальным заявлением по этому поводу.

Лангле прибыл на «Камп Ноу» в июле 2018 года. Каталонцы приобрели его у Севильи за 35,8 млн. евро.

Центральный защитник не фигурировал в планах тренеров, которые менялись в последние годы: его отправляли в аренду в Тоттенхэм, Астон Виллу и Атлетико Мадрид.

Защитник пробился в основной состав Диего Симеоне. В этом сезоне он сыграл 34 матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Уже известно, что Лангле не вернется в Барселону. Обе стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении его договора.

«ФК Барселона и игрок основного состава Клеман Лангле достигли соглашения о расторжении контракта между двумя сторонами», – сообщила пресс-служба каталонцев.

Ленгле проведет ближайшие несколько лет в Мадриде. В Атлетико подтвердили, что игрок подписал контракт до середины 2028 года.

Ожидается, что француз примет участие в предстоящем клубном чемпионате мира. На групповом этапе Атлетико сыграет с ПСЖ, Сиэтл Саундерс и Ботафого.