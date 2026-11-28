Бавария без Кейна, Мусиалы, Олисе и еще в и меньшинстве потеряла очки с Гамбургом. Лазарет пополнил и Лаймер
Кадровая катастрофа в Мюнхене добавляет интриги в немецкую Бундеслигу
Гамбург и Бавария не смогли определить победителя в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Матч завершился без забитых мячей – 0:0.
Мюнхенцы традиционно контролировали мяч и значительно превосходили хозяев по владению – 73% против 27%. Однако территориальное преимущество не помогло команде Венсана Компани создать достаточное количество опасных моментов. Бавария не нанесла ни одного удара в створ ворот, тогда как Гамбург трижды заставил работать вратаря соперника.
Ключевой эпизод встречи произошел в конце первого тайма. На 44-й минуте полузащитник Баварии Йозуа Киммих получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Из-за этого мюнхенцы весь второй тайм были вынуждены играть вдесятером, что значительно усложнило их попытки организовать результативные атаки.
Кадровая ситуация мюнхенцев перед матчем также была далека от оптимальной. Команда столкнулась с большим количеством травм накануне насыщенного календаря, из-за чего тренерский штаб был вынужден довериться молодым футболистам.
В стартовом составе мюнхенцев вышли Бара Сапоко Ндиайе и Ной Коджо-Эвора. Луис Диас начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только после перерыва. Из-за кадровых потерь Бавария не могла в полной мере использовать свой атакующий потенциал.
В лазарет команды уже попали Гарри Кейн, Джамал Мусиала и Майкл Олисе. У Мусиалы диагностировали повторный разрыв мышечных волокон правого бедра на фоне неврологических проблем, из-за чего он не сможет играть до конца года. Олисе еще не успел полностью восстановиться после повреждения.
Также матч с Гамбургом пропустили вратарь Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис, вингер Серж Гнабри и полузащитник Исмаэль Сайбари. Из-за отсутствия Нойера место в воротах Баварии занял Йонас Урбиг.
Проблемы мюнхенцев не ограничились травмами. В следующем туре чемпионата команде не поможет Киммих, который получил дисквалификацию после удаления. Кроме того, в конце встречи с Гамбургом вынужденную замену на 86-й минуте попросил Конрад Лаймер. Его состояние должен оценить медицинский штаб клуба.
Ничья позволила Баварии продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате. После 11 матчей мюнхенцы имеют 23 очка – шесть побед и пять ничьих. В то же время команда Компани занимает второе место и отстает от дортмундской Боруссии, которая набрала 24 балла после десяти встреч. Гамбург с 13 очками располагается в середине турнирной таблицы.
Бундеслига, 11-й тур
Гамбург – Бавария 0:0
Гамбург: Хойер Фернандеш, Марио Вушкович, Борно, Омари, Аль-Уахди (Джатта, 64), Рёссинг-Лелесии (Штанге, 64), Аделин, Вольфе, Лемке (Виейра 64), Дака (Моффи 76), Гренбек
Бавария: Урбиг, Бое, Та, Ким Мин Чже, Станишич, Киммих, Бишоф, Карл (Лаймер 52; Браун 87), Павлович, Ндиай (Диас 46), Коджо-Эвора
Предупреждения: Вольфе 45, Аль-Уахді 55, Джатта 77
Удаление: Киммих 44
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