Сергей Разумовский

Гамбург и Бавария не смогли определить победителя в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Матч завершился без забитых мячей – 0:0.

Мюнхенцы традиционно контролировали мяч и значительно превосходили хозяев по владению – 73% против 27%. Однако территориальное преимущество не помогло команде Венсана Компани создать достаточное количество опасных моментов. Бавария не нанесла ни одного удара в створ ворот, тогда как Гамбург трижды заставил работать вратаря соперника.

Ключевой эпизод встречи произошел в конце первого тайма. На 44-й минуте полузащитник Баварии Йозуа Киммих получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Из-за этого мюнхенцы весь второй тайм были вынуждены играть вдесятером, что значительно усложнило их попытки организовать результативные атаки.

Кадровая ситуация мюнхенцев перед матчем также была далека от оптимальной. Команда столкнулась с большим количеством травм накануне насыщенного календаря, из-за чего тренерский штаб был вынужден довериться молодым футболистам.

В стартовом составе мюнхенцев вышли Бара Сапоко Ндиайе и Ной Коджо-Эвора. Луис Диас начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только после перерыва. Из-за кадровых потерь Бавария не могла в полной мере использовать свой атакующий потенциал.

В лазарет команды уже попали Гарри Кейн, Джамал Мусиала и Майкл Олисе. У Мусиалы диагностировали повторный разрыв мышечных волокон правого бедра на фоне неврологических проблем, из-за чего он не сможет играть до конца года. Олисе еще не успел полностью восстановиться после повреждения.

Также матч с Гамбургом пропустили вратарь Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис, вингер Серж Гнабри и полузащитник Исмаэль Сайбари. Из-за отсутствия Нойера место в воротах Баварии занял Йонас Урбиг.

Проблемы мюнхенцев не ограничились травмами. В следующем туре чемпионата команде не поможет Киммих, который получил дисквалификацию после удаления. Кроме того, в конце встречи с Гамбургом вынужденную замену на 86-й минуте попросил Конрад Лаймер. Его состояние должен оценить медицинский штаб клуба.

Ничья позволила Баварии продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате. После 11 матчей мюнхенцы имеют 23 очка – шесть побед и пять ничьих. В то же время команда Компани занимает второе место и отстает от дортмундской Боруссии, которая набрала 24 балла после десяти встреч. Гамбург с 13 очками располагается в середине турнирной таблицы.

Бундеслига, 11-й тур

Гамбург – Бавария 0:0

Гамбург: Хойер Фернандеш, Марио Вушкович, Борно, Омари, Аль-Уахди (Джатта, 64), Рёссинг-Лелесии (Штанге, 64), Аделин, Вольфе, Лемке (Виейра 64), Дака (Моффи 76), Гренбек

Бавария: Урбиг, Бое, Та, Ким Мин Чже, Станишич, Киммих, Бишоф, Карл (Лаймер 52; Браун 87), Павлович, Ндиай (Диас 46), Коджо-Эвора

Предупреждения: Вольфе 45, Аль-Уахді 55, Джатта 77

Удаление: Киммих 44