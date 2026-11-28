Сергей Разумовский

Киевское Динамо потерпело болезненное домашнее поражение от одесского Черноморца в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Мацея Кендзьорека владела инициативой, создала немало моментов, однако не смогла забить, а в концовке встречи пропустила дважды. В итоге киевляне потеряли важные очки в борьбе за чемпионство и еще больше усложнили задачу по спасению сезона.

Начало матча активнее провели гости, которые на стартовых минутах лучше контролировали мяч. Однако постепенно Динамо перехватило инициативу и начало регулярно угрожать воротам одесситов. На десятой минуте Огундана сместился с левого фланга и пробил в дальний угол, но голкипер Черноморца справился. Вскоре после подачи с углового Сыч скинул мяч под удар Бражко, однако тот пробил выше ворот.

Еще несколько моментов у киевлян было в середине тайма. Сыч не попал в створ ворот после подачи с левого фланга, Мунгенге не сумел удачно завершить передачу Шапаренко, а дальний удар Ба прошел над перекладиной. Вскоре Шапаренко вывел Мунгенге на перспективную позицию, но удар из пределов штрафной снова оказался неточным. Лучшую комбинацию первой половины встречи организовали Огундана, Шапаренко и Ба, но ивуариец в касание пробил мимо дальней штанги.

Первый тайм дважды прерывался из-за воздушной тревоги. Обе паузы были недолгими, поэтому существенно не повлияли на продолжительность матча.

После перерыва хозяева продолжили давить. Мунгенге пробил низом из-за пределов штрафной площадки, но вратарь парировал удар. Спустя несколько минут Огундана не попал в дальний верхний угол, а попытки Ба и Шапаренко снова завершились надежной игрой голкипера Черноморца.

Во второй половине тайма Динамо фактически всей командой, за исключением Бущана, закрепилось на половине поля соперника. Шапаренко дважды был близок к голу: сначала его удар со штрафного пришелся в руки вратарю, а затем мяч после выстрела из угловой зоны прошел рядом со стойкой. После 80-й минуты киевляне пошли на финальный штурм, но вместо забитого гола получили неожиданную атаку.

На 88-й минуте после подачи с углового мяч заметался в штрафной площадке Динамо, а Фарина с нескольких метров мощно пробил под перекладину — 0:1. Хозяева бросились отыгрываться большими силами, но пропустили контратаку. В компенсированное время Фарасеенко передачей из центра поля вывел к воротам Алефиренко, и тот переиграл Бущана — 0:2.

Поражение от одного из аутсайдеров стало для Динамо особенно болезненным. Киевляне остались с 26 очками и отстают от Шахтера уже на четыре пункта. При условиях вылета из еврокубков и Кубка Украины чемпионство остается фактически единственным реальным путем спасения сезона, однако после такой потери очков этот сценарий стал еще более призрачным. Следующий матч команда проведет 2 декабря против Левого Берега.

УПЛ, 14-й тур

Динамо – Черноморец 0:2

Голы: Фарина 88, Алефиренко 90+1

Динамо: Бущан, Дубинчак (Михавко 89), Тиаре, Кедзьора, Сыч, Бражко, Шола Огундана, Шапаренко (Лонвейк 89), Пихалёнок (Буяльский 74), Ба (Редушко 74), Мунгенге (Герреро 59)

Черноморец: Аниагбосо, Фарина, Мельниченко, Жаржу, Пушкарёв, Робакидзe, Курко, Хома (Алефиренко 59), Фарасеенко, Попов, Мба

Предупреждения: Ба 25, Шапаренко 83, Дубинчак 83 – Курко 53, Мба 69, Фарасеенко 90+1