Сергей Разумовский

Оболонь по-прежнему не может одержать первую победу над Зарей в истории чемпионатов Украины. Перед матчем 14-го тура сезона-2026/27 УПЛ команды шесть раз встречались между собой. В трех поединках соперники сыграли вничью, еще три матча завершились победами луганского клуба.

Очередное противостояние также не выявило победителя. Оболонь и Заря не смогли забить ни одного мяча, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – 0:0.

В первом тайме команды действовали осторожно и почти не создавали острых моментов у ворот друг друга. Защитные линии обеих коллективов выглядели значительно надежнее, чем атакующие. Футболисты старались не рисковать и в основном сосредотачивались на контроле соперника в центральной части поля.

После перерыва характер встречи существенно не изменился. Оболонь и Заря пытались найти возможности для обострения, однако до действительно опасных ударов дело доходило нечасто. Голкиперы обеих команд провели матч без пропущенных мячей: ворота киевлян защищал Назарий Федоровский, а место в составе луганчан занял Владислав Рыбак.

Для «Оболони» эта ничья продолжила неудачную серию в украинской Премьер-лиге. Киевская команда не может победить уже в пяти матчах подряд. На этом отрезке киевляне дважды сыграли вничью и трижды потерпели поражение.

В то же время Заря продолжает демонстрировать надежную игру в обороне на выезде. Начиная с 4 мая этого года, луганская команда не пропускает больше одного гола за матч в чемпионате Украины на полях соперников.

Матч против Оболони стал юбилейным для главного тренера Зари Виктора Скрипника. Специалист провел свой 180-й поединок на посту наставника в УПЛ. Для луганского клуба эта встреча стала для него 120-й тренерской игрой.

Интересно, что в предыдущем туре прервалась другая длительная серия Зари. Карпаты не могли победить луганцев на протяжении 18 встреч, но в 13-м туре все же одержали победу со счетом 2:1. Однако беспроигрышная серия с Оболонью пока что устояла.

После ничьей с Оболонью Заря набрала 19 очков и осталась на седьмой позиции в турнирной таблице. Луганчане дали возможность Буковине, у которой 16 баллов, сократить отставание в борьбе за это место. Для этого черновицкой команде нужно победить Шахтер, который возглавляет чемпионат с 30 очками.

Оболонь после добытого очка имеет девять баллов. Киевский клуб отстает от Черноморца на три очка в борьбе за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. Одесситы недавно сенсационно победили Динамо со счетом 2:1 и улучшили свое положение в турнирной таблице.

УПЛ, 14-й тур

Оболонь – Заря 0:0

Оболонь: Федоровский, Мединский, Прокопчук, Мороз, Ломницкий, Шевченко, Влохатый, Чех, Слободян (Кулаковский, 88), Теслюк (Маткевич, 60), Устименко (Лях, 60).

Зоря: Рыбак, Мачелюк (Кравец, 63), Кушниренко, Джордан, Пердута, Дришлюк (Горбач, 63), Бойко, Юренко, Слесар (Елавич, 74), Нестеренко, Ба (Будковский, 63).

Предупреждения: Шевченко 4, Чех 87 – Кушниренко 22, Пердута 59, Джордан 85