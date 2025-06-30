Павел Василенко

Мюнхенская Бавария намерена подписать левого вингера этим летом. Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг сообщает, что чемпионы Германии нацелились на звезду Ливерпуля – Луиса Диаса.

В последние дни Бавария собирает информацию о 28-летнем игроке. Они еще не начали переговоры с Ливерпулем, который готов заключить сделку, если поступит соответствующее предложение.

В сезоне 2024/25 колумбиец сыграл 50 официальных матчей за красных, забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.