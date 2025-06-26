Голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал важную победу своей команды над Баварией со счетом 1:0 в рамках третьего тура клубного чемпионата мира. Украинец был признан лучшим игроком встречи, отбив все удары по своим воротам.

«Много эмоций от всего, что произошло сегодня. Было непросто, но результат стоит всех усилий. Этот турнир действительно особенный. Увидимся в 1/8 финала», – написал Анатолий в социальных сетях. Ранее в группе C Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс (2:2) и уверенно обыграла Окленд Сити (6:0). Благодаря этим результатам португальцы вышли в плей-офф турнира, где им предстоит встретиться с Челси. Матч пройдет в субботу, 28 июня, в 23:00 по киевскому времени.

В сезоне 2024/25 Трубин провел 50 матчей во всех турнирах, в которых пропустил столько же мячей и 21 раз сохранял ворота «вне досягаемости».