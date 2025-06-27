Мюнхенская Бавария достигла личного соглашения с нападающим Штутгарта и молодежной сборной Германии Ником Вольтемаде.

В то же время на клубном уровне переговоры еще продолжаются — Баварии предстоит найти общий язык с Штутгартом, который в настоящее время владеет правами на игрока. Сам футболист уже сообщил руководству своего нынешнего клуба, что не намерен продолжать карьеру в команде и настаивает на переходе к мюнхенцам.

На молодежном чемпионате Европы Вольтемаде демонстрирует яркую игру — на его счету 6 забитых мячей, и он помог сборной Германии выйти в финал турнира.

В Баварии видят в Вольтемаде не просто потенциальную замену Гарри Кейну. Благодаря своей универсальности нападающий способен играть рядом с англичанином — как второй форвард или атакующий полузащитник.