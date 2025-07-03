Павел Василенко

Недавно Байер Леверкузен продал Флориана Вирца в Ливерпуль. Уже известно, кто займет место игрока в команде вице-чемпионов Германии. О громком трансфере пишет журналист Флориан Плеттенберг из Sky Sport Deutschland.

Вирц долгое время был лидером команды из Леверкузена. Однако после сезона 2024/25 он решил сменить обстановку.

Вирц уехал в Ливерпуль за рекордную для красных плату в 125 миллионов евро. Эта сумма может со временем увеличиться благодаря дополнительным бонусам.

Уже известно, кто займет место Вирца в Байере: полузащитник Малик Тилльман из ПСВ Эйндховен.

23-летний игрок ранее выступал за Баварию. Мюнхенцы могли бы выкупить его у ПСВ, но решили не активировать специальный пункт.

Однако Байер больше не собирается ждать. Команда из Леверкузена заплатит за атакующего полузащитника 35 миллионов евро.

Тилльман пройдет медицинское обследование после Золотого кубка КОНКАКАФ. Вскоре он сыграет в финале турнира за сборную США.

23-летний игрок провел 34 официальных матча за ПСВ в сезоне 2024/25, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.