Павел Василенко

Звезда мадридского Реала Джуд Беллингем продолжает пользоваться исключительным признанием в своем бывшем клубе Бирмингем Сити, и на этот раз англичанина чествовали поистине уникальным образом.

Случай Джуда Беллингема и Бирмингем Сити особенно интересен. Хотя 22-летний полузащитник покинул английский клуб до достижения совершеннолетия, к нему там относятся с исключительным уважением.

Бирмингем Сити отпраздновал свое 150-летие, отметив это событие не только специальной формой, но и новым оформлением клуба.

Был создан специальный витраж, на котором было изображено 12 футболистов, считающихся легендами клуба. Рядом с такими игроками, как Гил Меррик и Кристоф Дюгарри, нашлось место и для полузащитника Реала.

Introducing our 2025/26 home kit. 🔵



A bold fusion of heritage, transformation and future ambition to honour a landmark season, recognising 150 years of Birmingham City. pic.twitter.com/rsaPn4gsef — Birmingham City FC (@BCFC) June 30, 2025

Это не в первый раз, когда Бирмингем Сити чествует молодого игрока особым образом. Когда Беллингем ушел в Боруссию Дортмунд в 2020 году за 27 млн евро, клуб официально вывел из обращения его предыдущий номер 22.