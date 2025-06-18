Павел Василенко

Младший брат звезды мадридского Реала Джуда Беллингема – Джоб Беллингем, этим летом он перешел из Сандерленда в Боруссию Дортмунд и вчера дебютировал за новую команду.

Джоб прибыл в клуб, где также ранее играл его старший брат, и внимание болельщиков привлекла деталь на футболке.

Джоб решил указать на своей майке не фамилию Беллингем, а своё имя, и объяснил, почему он принял такое решение.

Как он сказал, он хочет выделиться и выйти из тени своего брата и построить свою собственную карьеру. Вот почему он решил оставить на майке только своё имя «Джоб».

Спортивный директор Себастьян Кель сказал:

«У него громкая фамилия, но Джоб – особенный игрок, и мы хотим развивать его без давления».

Джобу всего 19 лет, и недавно Боруссия заплатила за него Сандерленду 30 миллионов евро, тогда как Джуд, который на два года старше, два года назад перешел из дортмундского клуба в Реал Мадрид за 113 миллионов евро, где сегодня он является главной звездой наряду с Килианом Мбаппе.