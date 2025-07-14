Португальская Бенфика продолжает активную подготовку к будущему сезону и сделала важный шаг в укреплении вратарской линии - клуб продлил контракт с Самуэлем Соарешем.

23-летний голкипер подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2030 года, с улучшенными финансовыми условиями. В контракт также включена опция выкупа - клаусула составляет 50 миллионов евро.

По данным A Bola, главный тренер команды Бруну Лаже положительно оценивает развитие Соареша и поддерживает его стремление побороться за место в основном составе. Однако конкуренция на последнем рубеже будет сложной, ведь в клубе остается вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

Несмотря на слухи о возможной продаже Трубина, руководство Бенфики решило сохранить украинца в команде. Пока тренерский штаб не определился с основным вратарем следующего сезона, и оба кандидата начнут подготовку, борясь за статус первого номера.