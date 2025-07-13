Лиссабонская Бенфика приняла решение выставить украинского вратаря Анатолия Трубина на трансфер, сообщает издание Record.

По данным источника, в новом сезоне тренерский штаб португальского клуба решил доверить место в воротах Самуэлу Соарешу, и поэтому будущее Трубина в команде оказалось под вопросом.

В клубе рассчитывают, что успешные выступления украинца на Клубном чемпионате мира повысят его рыночную стоимость и позволят выгодно продать. Руководство Бенфики уже приняло окончательное решение расстаться с вратарем.

В прошлом сезоне 2024/25 Трубин провел 47 матчей во всех соревнованиях, пропустил 48 мячей и 19 раз сохранил ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинский легионер из Португалии верит, что Трубин пойдет на повышение.