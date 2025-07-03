Новичок Витории Гимарайнш, защитник Орест Лебеденко, оценил перспективы голкипера Бенфики и сборной Украины Анатолия Трубина.

Конечно, потянет. Он провел очень хороший сезон в «Бенфике», в Португалии о нем очень хорошо отзываются. Ему тоже было не просто в начале карьеры. Я общался с ним после одной из игр, и он признавался, что у него есть проблемы с языком. Хотя я видел его недавние интервью, и заметно, что он уже неплохо говорит по-португальски.

Думаю, переход Трубина в европейский топ-клуб – это вопрос времени. Возможно, это будет тот же «Челси» или другой гранд. Тем более, что он уже сейчас играет в «Бенфике» – это тоже топ-клуб, не нужно будет привыкать к такому высокому уровню. Уверен, что вскоре он будет играть в одном из лучших клубов Европы, - сказал Лебеденко в интервью «Украинскому футболу».