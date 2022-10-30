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Беседину на заметку. Ванат заявил, что сыграл так, как и должен нападающий

Форвард «Динамо» забил, ассистировал и поучаствовал еще в одном голе
Футбол Украинская Премьер-лига
30 октября 22:57
Беседину на заметку. Ванат заявил, что сыграл так, как и должен нападающий
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат высказался о своем перформансе в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Кривбасса» (3:1). Форвард «Динамо» забил, ассистировал и поучаствовал еще в одном голе.

- Влад, как считаешь, сегодня ты провел свой пока лучший матч в сезоне?

- В принципе, все матчи были неплохие, но сегодня – да, один из лучших. Впрочем, я надеюсь, что мои лучшие матчи впереди.

– Тренер доволен сегодняшней игрой?

- В принципе, да. Если бы мы выиграли с сухим счетом, конечно, было бы лучше. Но и так получилась хорошая игра.

– Твой гол стал украшением матча. Как принял решение смело пойти в обводку и ударить по воротам?

– Решение принял легко, ведь нам говорят так делать. Тем более, нападающий должен уметь обыгрывать один в один, даже двух защитников. Просто сыграл в этом эпизоде, ​​как и нужно играть нападающему.

- То, что после первого мяча вы быстро забили второй, облегчило игру?

– Да, стало гораздо легче играть. Однако пропущенный «в раздевалку» мяч мог нас надломить. Благо, мы вышли на второй тайм с нужным настроем, забили третий гол, а могли забить еще несколько. Считаю, что победа заслужена.

– В сегодняшнем матче тактика команды каким-то образом изменилась? Что привело к эффективности нападения?

– Мне кажется, сегодня мы сыграли более агрессивно. Так, как мы привыкли играть в прошлом сезоне.

– В игре в Ларнаке этой агрессии не хватало? Она появилась только в конце игры?

– Да, к сожалению, там мы играли иначе. Только когда вышел Гармаш, он добавил агрессии и забил два мяча.

Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Кривбасс Владислав Ванат

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