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Луческу: «У «Динамо» практически нет тренировочного процесса»

Тренер киевлян прокомментировал один из немногочисленных выходов Пэрриса и Лонвейка
Футбол Украинская Премьер-лига
30 октября 22:17
Луческу: «У «Динамо» практически нет тренировочного процесса»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями после победы в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Кривбасса» (3:1).

Выход Пэрриса и Лонвейка? Конечно, им еще нужно время. У нас много официальных игр и практически нет тренировочного процесса, поэтому было сложно оценить состояние новичков.

На завтрашнее утро у нас запланирована тренировка для тех, кто сегодня не играл или получил мало игрового времени, затем - переезд. Тренировочным днем у нас остается только вторник. Поэтому мне сложно определить уровень игроков лишь по одной тренировке в неделю. Для того, чтобы выходить в стартовом составе, они должны превосходить футболистов, которые играют на их позициях.

Как молодые игроки, они должны расти за счет тренировок и игр. Когда я почувствую, что они готовы и могут помочь команде, дам им шанс в основном составе. То же самое касается и Самбы Диалло.

Когда игрок приходит в команду в последний день трансферного окна, и нет возможности определить его потенциал в контрольных играх, таким футболистам сложно себя проявить. Как и тренеру – сложно их оценить. Нужно время, чтобы понять и узнать друг друга. Нельзя проводить эксперименты в ходе игр.

Я просил игроков начать с чистого листа, забыв о еврокубковых играх и всех трудностях. В Лиге Европы у нас сильная группа: «Фенербахче» идет на первом месте в чемпионате, «Ренн» борется за вторую позицию. Но мы - профессионалы, и должны вернуться к игре, которую показывали, ведь от нас ждут результата и хорошей игры. Поэтому просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе.

У нас были ошибки, связанные с логистикой: наверное, лучше было остаться в Лодзи и продолжать подготовку там, чтобы меньше переезжать. Мы играли на равных в проигранном матче с «Бенфикой» – сейчас эта команда демонстрирует очень высокий уровень и громит всех в чемпионате. Мы верили, что сможем одолеть «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, и это поражение сбило нас с толку. Думаю, что наш спад в большой степени был связан именно с вылетом из Лиги чемпионов.

Хочется надеяться, что трудности останутся позади. Мы неплохо выглядели во всех играх, контролировали мяч. Но то, какие «подарки» мы делали соперникам в Лиге Европы, только прибавляли негатива. Допущенные ошибки били по команде психологически, приводили к отсутствию концентрации в игровых моментах. Тяжело справляться, когда ты ждешь поддержки и помощи, а получаешь лишь критику. Я просил игроков прислушиваться к моим оценкам, а не оценкам прессы.

Отсутствие Буяльского в сборной? Каждый тренер приглашает игроков в сборную, следуя своей философии и виденью игры. Не думаю, что Петраков не вызывает Буяльского во вред себе. Виталий - отличный игрок, с высоким футбольным интеллектом и большим опытом. Возможно, сейчас не лучший период и у него, и у команды, но сегодняшняя игра лишний раз показала, насколько важно присутствие Буяльского на поле.

Ранее основной голкипер «Динамо» Георгий Бущан вернулся в общую группу.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Мирча Луческу Динамо Киев Кривбасс

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