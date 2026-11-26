Сергей Разумовский

В матчах пятого тура общего этапа Лиги Европы Байер на выезде одолел загребское Динамо, а Борнмут одержал волевую победу над Сельтой. Леверкузенцы завершили встречу со счетом 2:0, тогда как английская команда, несмотря на игру в меньшинстве, победила испанцев – 2:1.

Байер уверенно провел первый тайм и еще до перерыва создал себе комфортное преимущество. Счет в встрече был открыт уже на десятой минуте. Малик Тиллман воспользовался случаем в атаке и отправил мяч в ворота хозяев.

Перед самым завершением первой половины Байер провел еще одну результативную атаку. На 45-й минуте Джарелл Кванса удвоил преимущество гостей.

После перерыва хозяева пытались сократить отставание и больше владели мячом, но оборона Байера оставалась надежной. На 71-й минуте леверкузенцы в третий раз забили в ворота Динамо, однако после просмотра видеоповтора судьи отменили взятие ворот.

В итоге команда из Леверкузена сохранила преимущество в два мяча и одержала важную победу на выезде – 2:0. Матч в Загребе обслуживала украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

Поединок в Виго начался с активных действий хозяев. Сельта пыталась быстро захватить инициативу и создать давление на ворота английской команды. Сначала гол Дурана не был засчитан из-за офсайда, однако уже на 19-й минуте хозяева все же открыли счет.

Яго Аспас воспользовался моментом и поразил ворота Борнмута, выведя Сельту вперед. Почти сразу англичане остались в меньшинстве: Бафоде Диаките получил прямую красную карточку после вмешательства VAR.

Казалось, что численное преимущество позволит Сельте спокойно контролировать ход встречи. Однако Борнмут не сломался и после перерыва изменил сценарий матча. Уже на 47-й минуте Альваро Родригес восстановил равновесие, забив гол в начале второго тайма.

Англичане продолжили действовать смело и не ограничились только обороной. Их активность принесла результат на 78-й минуте, когда Райан забил победный мяч. Сельта пыталась спасти матч в заключительном отрезке, но Борнмут устоял и увез из Виго три очка.

Для английского клуба эта победа стала уже пятой подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы. Особую значимость результату придаёт то, что большую часть встречи Борнмут провёл в меньшинстве, но всё равно сумел переломить ход матча и одержать волевую победу.

Борнмут продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав максимальные 15 очков в пяти матчах. Команда уже почти гарантировала себе выход в 1/8 финала. Байер имеет 12 баллов и уверенно удерживается в первой восьмёрке.

Динамо из Загреба набрало семь очков и располагается в центральной части таблицы, что в данный момент соответствует зоне стыковых матчей плей-офф. В трёх оставшихся турах хорватам нужно будет бороться за сохранение места в топ-24.

Сельта потерпела четвертое поражение в пяти встречах. В активе испанской команды осталось три очка, из-за чего она опустилась на 32-е место. Чтобы сохранить шансы на попадание в зону стыковых матчей, Сельте необходимо набирать максимум в трех заключительных поединках.

Лига Европы, общий этап, 5-й тур

Динамо Загреб – Байер 0:2

Голы: Тильман, 10, Кванса, 45

Сельта – Борнмут 1:2

Голы: Аспас, 19 – Родригес, 47, Райан, 78

Удаление: Диаките, 23 (Борнмут)