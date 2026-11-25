Денис Седашов

Французский ПСЖ и итальянская Рома завершили вничью матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Одним из голов в составе парижан отметился украинский защитник Илья Забарный.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте усилием Марио Эрмосо. Парижане ответили на 31-й минуте после розыгрыша углового — Илья Забарный выиграл борьбу в штрафной площадке после подачи Сенни Маюлу и ударом головы направил мяч под штангу.

Во втором тайме команды обменялись реализованными пенальти. На 60-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил одиннадцатиметровый в ворота Ромы за фол Весли Франки, и Усман Дембеле уверенно переиграл вратаря (2:1). Однако на 75-й минуте рефери снова воспользовался системой VAR и на этот раз указал на точку в штрафной ПСЖ — Дониелл Мален точным ударом сравнял счет.

Лига чемпионов. Основной этап, 5-й тур

ПСЖ — Рома — 2:2

Голы: Забарный, 31, Дембеле, 62 (пен.) — Эрмосо, 5, Мален, 75 (пен.)

В следующем туре ПСЖ встретится с английской Астон Виллой, а Рома сыграет против португальского Спортинга. Оба матча запланированы на 8 декабря.

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