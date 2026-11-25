Павел Василенко

Шахтер проиграли Фенербахче в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Поединок в Лондоне завершился с счетом 0:1, а судьбу встречи решил гол Ведата Мурики на 56-й минуте.

«Горняки» могли открыть счет уже на второй минуте, однако удар вингера оказался недостаточно сильным. Фенербахче ответил опасными атаками: на 11-й минуте Дмитрий Резник ликвидировал угрозу, а позже гол Мурики отменили из-за игры рукой. В конце тайма Алиссон также не смог переиграть голкипера соперников.

После перерыва турецкая команда достигла своего. Мейсон Гринвуд пробил по воротам, Резник отбил мяч, но Мурики удачно сыграл на добивании. Через две минуты нападающий забил второй раз, однако арбитры зафиксировали офсайд. Шахтер мог отыграться на 66-й минуте, но после штрафного Егора Назарина мяч отбил голкипер Фенербахче Эдерсон.

Команда Арды Турана потерпела третье подряд поражение в Лиге чемпионов.

Шахтер имеет четыре очка и занимает 26-е место. Следующий матч «горняки» проведут 9 декабря против Слована (19:45). Для выхода в плей-офф нужно попасть в топ-24.

Лига чемпионов, 5-й тур

Шахтер – Фенербахче – 0:1

Гол: Мурики, 56.

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