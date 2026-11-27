Павел Василенко

Исландский футбол потрясла трагическая новость: в возрасте 37 лет скончался вратарь Ингвар Йонссон, который долгое время боролся с раком. О смерти голкипера сообщил его клуб Викингур, действующий двукратный чемпион страны.

«С большим печалью и глубоким горем сообщаем, что наш дорогой друг и товарищ по команде Ингвар Йоунссон, вратарь Викингура, скончался в среду, 25 ноября, в окружении самых близких людей. Сердца клуба и всех Викингов с его семьей и близкими. Выражаем самые искренние соболезнования», – говорится в заявлении клуба.

Йонссон выступал за Викингур с 2020 года. За это время он помог команде завоевать четыре титула и три Суперкубка. Последний матч за клуб вратарь провел 3 мая против Кефлавика.

В течение карьеры исландец также защищал цвета Ньярдвика и Стьярнана на родине, норвежских Старту, Саннеса и Саннефьорда, а также датского Виборга.

На международном уровне Йонссон провел восемь матчей за сборную Исландии. Он был частью команды, которая стала одной из самых громких сенсаций Евро-2016, дойдя до четвертьфинала турнира. Дебют голкипера за национальную команду состоялся именно в финальной части чемпионата Европы.