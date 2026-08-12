Умер молодой футболист Полесья
Игроку было всего 17 лет
Фото - ФК Полесье
Юный футболист житомирского Полесья Максим Барановский, которому было 17 лет, ушел из жизни 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба «волков».
«Остановилось сердце нашего воспитанника – Максима Барановского. Для нашей семьи Полесья это невыразимо тяжелая и болезненная утрата. Трудно найти слова, чтобы принять и осознать, что Максима больше нет рядом», – сказано в заявлении клуба.
В Полесье не сообщают о причине смерти футболиста. В клубе выразили свои соболезнования родителям, родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.
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