Владимир Кириченко

В возрасте 36 лет скончалась бывшая невеста экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Хайден Панеттьери. О смерти актрисы для ABC News сообщил ее отец Скип Панеттьери.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и настоящей силой природы, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто её знал, а также миллионам людей, которые видели её на экране».

Обстоятельства смерти Панеттьери пока неизвестны.

Панеттьери наиболее известна ролями Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл». Также актриса снялась в фильмах «Вспоминая Титанов», «Воспитывая Хелен», «Ледяная принцесса» и «Крик 4».

Панеттьери и Кличко воспитывали дочь Каю, которая родилась в 2014 году. В 2018 году было принято решение передать основную опеку над Каей Владимиру, после чего девочка переехала жить к отцу.

В 2022 году Панеттьери рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью и послеродовой депрессией.

В 2023 году брат Хайден, Янсен Панеттьери, умер в возрасте 28 лет из-за кардиомегалии и осложнений, связанных с аортальным клапаном.

В мае Панеттьери выпустила мемуары под названием «This Is Me: A Reckoning», где рассказала о жизни вне публичности, в частности о послеродовой депрессии, зависимости и восстановлении.

Ранее украинский супертяжеловес сделал прогноз на гипотетический бой Кличко – Кабайель.