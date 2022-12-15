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Мировой бокс. Еженедельник

Бразилия готова ждать Анчелотти до июня

Пока могут назначить временного тренера
Футбол В мире
15 декабря 13:50
Бразилия готова ждать Анчелотти до июня
Фото: Marca

Сборная Бразилии готова ждать, чтобы назначить тренером Карло Анчелотти.

Ранее тренер отклонил предложение от бразильцев, чтобы остаться в «Реале». Впрочем, Бразилию это не остановит.

Ради итальянца федерация готова ждать до лета, когда завершится нынешний сезон. До этого времени могут назначить временного наставника, сообщает Gazeta Esoportiva.

Также среди кандидатов есть Зидендин Зидан, но у француза нет желания тренировать Бразилию.

При этом, игроки Бразилии видят тренером местного специалиста.

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бразилии (футбол) Карло Анчелотти

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