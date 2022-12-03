Камерун впервые за 10 лет выиграл матч чемпионата мира. У Бразилии
Бразилия впервые в истории проиграла африканской команде на ЧМ
Камерун выиграл, но не прошел в плей-офф
Фото: AFP
Камерун обыграл Бразилию (1:0) в матче ЧМ-2022.
Впервые в истории бразильцы проиграли африканской команде на чемпионате мира. До этого все семь матчей с представителями Африки «селесао» выиграли, сообщает Squawka.
Камерун же выиграл свой первый матч на ЧМ за последние пять турниров. До этого была победа аж на ЧМ-2002 над Саудовской Аравией.
Кроме того, Камерун прервал рекордную серию Бразилии на мундиалях.
Однако в плей-офф африканцы не вышли.
Комментарии 0