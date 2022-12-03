Бразилия впервые в истории проиграла африканской команде на ЧМ

Камерун выиграл, но не прошел в плей-офф

Фото: AFP

Камерун обыграл Бразилию (1:0) в матче ЧМ-2022.

Впервые в истории бразильцы проиграли африканской команде на чемпионате мира. До этого все семь матчей с представителями Африки «селесао» выиграли, сообщает Squawka.

Камерун же выиграл свой первый матч на ЧМ за последние пять турниров. До этого была победа аж на ЧМ-2002 над Саудовской Аравией.

Кроме того, Камерун прервал рекордную серию Бразилии на мундиалях.

Однако в плей-офф африканцы не вышли.