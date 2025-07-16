Полузащитник донецкого Шахтёра Педриньо поделился мнением относительно предстоящей игры с финским Ильвесом и отметил, что искусственное покрытие на стадионе соперника не должно сыграть решающую роль. Несмотря на то, что у игроков Шахтёра ограниченный опыт выступлений на таких полях, бразилец подчеркнул: это не повод для оправданий.

«Это действительно поле, на котором у нас не слишком большой опыт игры. Но, думаю, это в любом случае не может быть оправданием: если мы являемся командой, нацеленной только на высшие результаты и достижения, то, конечно, будем ориентироваться на наш уровень, который довольно высокий. Несмотря на возможные трудности, которые могут возникнуть непосредственно во время игры, я убежден, это никоим образом не повлияет на нашу самоотдачу и желание продемонстрировать свой лучший футбол», - заявил Педриньо на пресс-конференции.

Уже завтра, 17 июля, горняки проведут ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы на выезде против Ильвеса. Напомним, в первой игре, которая прошла 10 июля, украинская команда одержала уверенную победу со счётом 6:0.

В случае успешного прохода дальше Шахтёр встретится с турецким Бешикташем во втором квалификационном раунде турнира.