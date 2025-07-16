Итальянское издание Tuttosport поделилось новыми деталями вокруг возможного трансфера нападающего Шахтера Эгиналду в Торино.

По информации источника, туринский клуб действительно интересовался перспективой подписания бразильца, однако официальных предложений пока что не поступало. Шахтер озвучил цену в 10 миллионов евро, что в Торино признали завышенной, поэтому решили занять выжидательную позицию.

Отмечается, что на Эгиналду также присматриваются некоторые клубы из немецкой Бундеслиги и Английской Премьер-лиги, чьи названия пока что не разглашаются.

20-летний форвард перешел в донецкий клуб летом 2023 года. С тех пор он провел 57 матчей, в которых записал на свой счет 10 голов и столько же результативных передач.