Будковский оценил свои перспективы в Заре под руководством Скрипника
Форвард дал четкий ответ
около 2 часов назад
Ранее была информация, что нападающий Зари Пилип Будковский не входит в планы главного тренера луганской команды Виктора Скрипника. В интервью сайту Sport.ua форвард отреагировал на эти слухи.
«Действительно, разговор был с Виктором Скрипником. Он произошёл из-за того, что у меня были предложения от других клубов.
Если мы общаемся о Заре, значит, я в команде. У меня ещё год контракта, поэтому буду стараться на данном этапе приносить пользу команде. А дальше жизнь покажет. В любом случае, главный тренер на меня рассчитывает», – сказал Будковский.
Будковский в прошлогодней кампании провел 27 матчей за Зарю во всех официальных турнирах: восемь голов, четыре ассиста.
Контракт Пилипа с луганским клубом действителен до 30 июня 2026 года.
В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги команда Виктора Скрипника на формально домашнем поле примет черкасский ЛНЗ (2 августа).
Ранее сообщалось, что Будковский окончил тренерские курсы категории В УЕФА.
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