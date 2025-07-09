Павел Василенко

Ранее была информация, что нападающий Зари Пилип Будковский не входит в планы главного тренера луганской команды Виктора Скрипника. В интервью сайту Sport.ua форвард отреагировал на эти слухи.

«Действительно, разговор был с Виктором Скрипником. Он произошёл из-за того, что у меня были предложения от других клубов. Если мы общаемся о Заре, значит, я в команде. У меня ещё год контракта, поэтому буду стараться на данном этапе приносить пользу команде. А дальше жизнь покажет. В любом случае, главный тренер на меня рассчитывает», – сказал Будковский.

Будковский в прошлогодней кампании провел 27 матчей за Зарю во всех официальных турнирах: восемь голов, четыре ассиста.

Контракт Пилипа с луганским клубом действителен до 30 июня 2026 года.

В первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги команда Виктора Скрипника на формально домашнем поле примет черкасский ЛНЗ (2 августа).

Ранее сообщалось, что Будковский окончил тренерские курсы категории В УЕФА.