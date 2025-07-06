Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник подвел итоги первой половины летних сборов в Словении, оценил работу своих подопечных и рассказал о приоритетах на вторую часть подготовки.

— К ребятам по работе претензий нет. Они молодцы. Зарю именно такой я знал, когда игроки работают, выполняют все, что нужно. Такими черно-белыми и остались. В контрольных матчах, несмотря на то, как они заканчиваются, всегда хочется улучшения, есть над чем работать.

— Над чем мы будем работать во второй части сборов?

— Над интенсивностью. Сделаем акцент на тактические аспекты, фазы игры. Конечно, никто не забывает, что тяжело тренироваться — это хорошо для футболистов. Жара сейчас в Словении, но она не только для нас. Тем не менее, хочу сделать команде комплимент за отношение к делу. Плохо, что есть травмы, какие-то повреждения, но это, к сожалению, неотъемлемая часть футбола.

— В какой футбол будет играть нынешняя Заря?

— Всегда хочется быть агрессивными, мало пропускать. Нужно играть в прагматичный футбол. Все зависит от игроков. Когда мы видим желание, когда видим, что все готовы, что все получается — тогда все возможно. Хотим быть той силой, которой Заря была раньше. Это наша цель.

2 июля команда уступила венгерской Кишварде со счетом 0:2. Сегодня луганчане уверенно победили словенский клуб Есенице 5:0.