Полузащитник Александрии Сергей Булеца высказался о неудаче команды Кирилла Нестеренко в матче против дебютанта УПЛ Кудривки, который завершился поражением 1:3.

Игрок отметил, что команда тяжело пережила недавний вылет из квалификации Лиги конференций от белградского Партизана, что, по его словам, серьёзно повлияло на психологическое состояние футболистов. Булеца также выразил разочарование в действиях легионеров Александрии и подчеркнул, что после поражения в раздевалке состоялся откровенный и жёсткий разговор между игроками. Цитирует Булецу SportArena.

«Не хочу искать оправдания. Каждый должен разобраться в себе. У нас была трудная дорога из Белграда. Мы провели два тяжелых матча с Партизаном в Лиге конференций. У нас в команде очень много новых футболистов – нужно работать.

Психологически нам сложно. Давление на наших ребят в Белграде со стороны фанатов Партизана было колоссальным. Что они кричали и говорили – не хочу говорить. Нам нужно было терпеть и отвечать на футбольном поле. Но произошло то, что произошло.

Нужно жестко легионерам все объяснить. Первое общение произошло в раздевалке сегодня. Завтра выходной. Потом мы продолжим общение еще жестче. Так нельзя играть», — сказал Булеца.