Павел Василенко

В матче первого тура УПЛ ФК Кудривка в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» принимал Александрiю. Команда из Черниговщины дебютировала в элитном дивизионе, одержав уверенную победу со счетом 3:1.

На 18-й минуте полузащитник хозяев Андрей Сторчоус точным ударом вывел свою команду вперед. Через несколько минут Александрия отыгралась – Сергей Булеца пробил со штрафного, и мяч от голкипера Кудривки Антона Яшкова залетел в ворота.

На 37-й минуте Евгений Морозко невероятным ударом со штрафного сделал счет 2:1 в пользу Кудривки.

В начале второго тайма дубль оформил Сторчоус, а после этого Александрия получила две красные карточки: на 76-й минуте поле покинул Сергей Коваль, а на 87-й – Кампос.

УПЛ, 1-й тур

Кудривка – Александрия – 3:1

Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 – Яшков (автогол), 26.